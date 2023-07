Paul Opatz startet Hochbau des View in der Bremer Überseestadt

Die Paul Opatz Group gibt den Hochbaustart ihres 15 Mio.-Euro-Bauvorhabens View in der Bremer Überseestadt bekannt. Im Mai waren bereits die Bauarbeiten für das benachbarte Bauvorhaben Space angelaufen. Das Bremer Unternehmen hat sich dazu entschieden, seinen eigenen Firmensitz von der Schellackstraße in das Gebäude mit modernster Büroausstattung und großzügigen Räumlichkeiten zu verlegen und somit drei der insgesamt zehn Etagen selber zu nutzen.

