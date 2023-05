Paul Opatz feiert Baustart des Space in Bremen

Die Paul Opatz Group hat gemeinsam mit dem Generalunternehmen Alfred Döpker GmbH & Co. KG Bauunternehmen sowie dem Architekturbüro Hilmes Lamprecht Architekten BDA den Bau des fünfgeschossigen Bürogebäudes Space in der Bremer Überseestadt gestartet. Das Space befindet sich in der Silbermannstraße in unmittelbarer Nähe zum Landmark Tower.

