Starker ESG-Ansatz
Patron und Inbright sichern 100-Mio.-Euro-Finanzierung für LIZ Ludwigsburg
In der Ludwigsburger Weststadt haben Patron Capital und Inbright die Finanzierung für das LIZ – Ludwigsburg Industriezentrum – gesichert. BGO stellt mehr als 100 Millionen Euro für die Sanierung und den Neubau moderner Light-Industrial-Flächen auf dem 51.000 m² großen ehemaligen Mann+Hummel-Gelände bereit.
Das LIZ ist als flexibel nutzbarer, hochmoderner Light-Industrial-Campus konzipiert, der nach seiner Fertigstellung rund 100.000 m² ESG-konforme Mietfläche für Unternehmen der Metropolregion Stuttgart bieten wird. Damit handelt es sich um ein der größten Bauvorhaben seiner Art in Baden-Württemberg und eines der größten in Deutschland.
Das von BGO bereitgestellte Darlehen umfasst die Refinanzierung des ursprünglichen Ankaufs sowie ein Projektentwicklungsdarlehen für die Sanierung von Bestandsgebäuden und den Neubau moderner Flächen auf dem 51.000 m² großen Areal im Westen von Ludwigsburg. „Die Transaktion entspricht unserer Strategie für Kreditfinanzierungen, mit der wir hochwertige, nachhaltige Assets in Sektoren mit ausgewogener Angebots-Nachfrage-Situation gemeinsam mit institutionellen Investoren begleiten“, sagt Laura Manthe, Managing Director des europäischen Finanzierungsteams bei BGO.
Mit der Finanzierung kann die Revitalisierung des ehemaligen Produktionsstandorts des Industrieunternehmens Mann+Hummel weiter vorangetrieben werden: Rund 44.500 m² Bestandsfläche sollen zu energieeffizienten, zukunftsfähigen R&D- und Light-Industrial-Flächen umgewandelt. Diese sind flexibel konzipiert und können von kleineren Einheiten ab 300 m² bis hin zu Single-Tenant-Lösungen mit bis zu 75.000 m² genutzt werden. Parallel dazu werden nicht mehr zeitgemäße Gebäude unter Berücksichtigung kreislaufwirtschaftlicher Prinzipien rückgebaut und durch moderne Neubauten ersetzt. Das LIZ richtet sich insbesondere an Unternehmen aus den Branchen Engineering, Hightech, Elektronik, Logistik, Automotive und Transport.
Die Sanierung der Bestandsgebäude steht kurz vor dem Abschluss, ein Großteil dieser Flächen ist bereits vermietet. Mann+Hummel, ursprünglicher Eigentümer des Areals [wir berichteten], bleibt langfristiger Nutzer. Zudem hat sich das deutsche Space-Tech-Unternehmen ISPTech für das LIZ entschieden. Weitere Unternehmen aus den Bereichen Technologie und digitale Industrie befinden sich in konkreten Vertragsverhandlungen. Zusätzlich starten die Arbeiten an einem rund 50.000 m² umfassenden, nachhaltig konzipierten Neubau, dessen erste Bauphase bis 2027 fertiggestellt werden soll.
Die Finanzierung folgt einem konsequenten ESG-Ansatz: ressourcenschonende Sanierung, energieeffiziente Neubauten in Holz-Hybrid-Bauweise, angestrebte DGNB-Gold-Zertifizierung, großflächige Photovoltaikanlagen, Anschluss an das Fernwärmenetz der Stadtwerke Ludwigsburg, Grünstrom und ein integriertes E-Mobilitätskonzept. Extensive Gründächer fördern die Biodiversität, recycelte Baustoffe reduzieren den CO₂-Fußabdruck.