Patron und Inbright sichern 100-Mio.-Euro-Finanzierung für LIZ Ludwigsburg

In der Ludwigsburger Weststadt haben Patron Capital und Inbright die Finanzierung für das LIZ – Ludwigsburg Industriezentrum – gesichert. BGO stellt mehr als 100 Millionen Euro für die Sanierung und den Neubau moderner Light-Industrial-Flächen auf dem 51.000 m² großen ehemaligen Mann+Hummel-Gelände bereit.

