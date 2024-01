Patron Capital und Inbright haben sich in Köln-Marsdorf eine Light Industrial-Immobilie gesichert und weiten damit ihr Engagement in diesem Segment aus, für das mindestens 250 Mio. Euro anvisiert sind . Verkäuferin der rund 14.000 m² Hallen- und Bürofläche an der Max-Planck-Straße ist die Mura Deutschland GmbH.

Fotos: Greif & Contzen, Köln



