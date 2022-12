Patrizias Flagship Core-Fonds PanEuropean steigert Volumen auf 1 Mrd.

Patrizia erreicht mit der Patrizia PanEuropean Property Limited Partnership einen Brutto-Immobilienwert (GAV) von rund 1 Milliarde Euro. PanEuropean erzielte diesen Meilenstein durch den Erwerb von drei Logistikimmobilien in Frankreich im Auftrag seiner institutionellen Kunden.

Der offene, gemischte, Flagship Core-Fonds hat kürzlich zwei Lagerhallen in Lyon und Straßburg von der internationalen Logistikgruppe Kühne & Nagel in einer Off-Market Transaktion erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Verkauf und die Rückmietung (sale and lease back) des 34.000 m² großen Portfolios, zu dem auch der neue französische Hauptsitz von Kühne & Nagel gehört, basiert auf einem sog. „grünen“ Mietvertrag mit einer Laufzeit von neun Jahren und berücksichtigt die Ziele der französischen Regierung zur Reduzierung des Energieverbrauchs.



