Patrizias Eurotower in Frankfurt bekommt Gold

Eurotower

© Henning Kreft

Die Patrizia AG hat für den Eurotower in Frankfurt die LEED-Zertifizierung in Gold für Bestandsimmobilien erhalten. Das Unternehmen hatte den 148 Meter hohen Büroturm 2019 für die taiwanische Versicherungsgesellschaft Fubon Life für stolze 575 Mio. Euro erworben und verantwortet seither das Asset Management des markanten Objekts.

Bewertet wurden sowohl die Gebäudeperformance, z.B. Energie- und Wasserverbräuche, als auch der Gebäudebetrieb mit Einkauf- und Entsorgungsstrategien sowie technischem Betrieb. Besonders gute Bewertungen hatte der Euro-Tower bei den Kriterien Klimaschutz und Energieeffizienz, Wasserreduktion, Anbindung und Lage sowie Materialökologie bzw. Beitrag zu gesundem Bauen erhalten.



„Bestandsgebäude in eine nachhaltige Zukunft zu überführen, ist eine wesentliche Aufgabe eines verantwortungsvoll ausgerichteten Immobilien Investment Managements. Wir freuen uns, dass wir die Ökobilanzwerte eines der bekanntesten Hochhäuser Frankfurts durch das Einbringen ökologischer Techniken und Materialen richtungsweisend optimieren konnten“, erläutert Alexandra Pase, Head of Asset Management Office & Hotel DACH & CEE.



Der Eurotower in der Kaiserstraße 29 gehört zu den bekanntesten Bürotürmen der Frankfurter Skyline und stellt mit der charakteristischen Euro-Skulptur nicht nur ein der Wahrzeichen der Finanz- und Bankenmetropole, sondern Europas dar. Er symbolisiert wie kein anderes Gebäude, dass hier die gemeinsame europäische Währung aus der Taufe gehoben wurde. Der Tower bietet 50.000 m² Fläche auf 39 Obergeschossen und fünf Untergeschossen. Mieter des Euro-Towers ist die Europäische Zentralbank (EZB).