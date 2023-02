Die CV Real Estate hat den nächsten Ankermieter für ihr Landmark in Augsburg gewonnen: Patrizia wird mit Fertigstellung des Bürogebäudes in der Ladehofstraße ihren langjährigen Sitz in der Fuggerstraße aufgeben und in dem modernen Neubau rund 5.000 m² Bürofläche belegen.

Fotos: CV Real Estate / Architekturbüro Henning Larsen



[…]