Patrizia weitet Nahost-Geschäft aus

Jan-Christoph Klein

© Patrizia / Philippe Wiget

Patrizia hat sein Global Client Solutions-Team mit der Ernennung von Jan-Christoph Klein zum neuen Head of Global Client Solutions für den Mittleren Osten und Nordafrika verstärkt. Klein wird das erste Büro von Patrizia in der Region etablieren, um die Beziehungen zu bestehenden Kunden weiter zu stärken und das Capital Raising bei neuen institutionellen und privaten Investoren im Nahen Osten auszubauen.

.

Mit über 20 Jahren Kapitalmarkterfahrung verfügt Klein über einen starken Track Record im Capital Raising für globale Anlagelösungen in den Bereichen Real Assets, Private Equity, Private Debt und Venture Capital. Er war acht Jahre lang bei Blackstone, anschließend PJT Park Hill, tätig, wo er sich als Managing Director auf das weltweite Capital Raising für Immobilien, Private Equity und Private Debt konzentrierte. Vor seiner Zeit bei Blackstone wirkte Klein bei Partners Group als Leiter Real Estate Investment Solutions Europe. Zudem war er Mitbegründer einer unabhängigen Boutique im Bereich Capital Advisory.



Klein verstärkt das mehr als 60-köpfige Global Client Solutions Team, das für das Capital Raising für alle Produkte der Real-Asset-Plattform des Unternehmens verantwortlich ist. Die Eröffnung des neuen Büros am Golf ergänzt das weltweite Patrizia-Netzwerk mit 28 Niederlassungen und eigenen Kapitalmarktteams in London, München, New York, Seoul, Singapur, Sydney und Tokio.