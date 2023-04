Patrizia verpflichtet Michael Lindemann für Fondsgeschäft

Michael Lindemann

© Patrizia SE

Michael Lindemann ergänzt als neuer Managing Director die Leitung des hauseigenen Immobilienfondsgeschäfts der Patrizia. „Das Vertrauen, das Patrizia in mich setzt, ist ein Riesenkompliment – und zugleich Ansporn“, freut sich Lindemann.

Lindemann rückt neben Managing Director Nathalie Winkelmann, die bereits seit 2003 in verschiedenen Positionen bei Patrizia beschäftigt ist. Während Winkelmann als Head of Fund Management Residential ihren Schwerpunkt auf Wohnimmobilien-Strategien und die Patrizia Flagship-Produkte legt, fokussiert sich Lindemann als Managing Director, DACH Fund Management bei Patrizia, künftig vor allem auf Immobilien-Spezialfonds für deutsche institutionelle Anleger.



Michael Lindemann hat mehr als 25 Jahre Erfahrung im internationalen, regulierten Immobilienfondsgeschäft. Diese hat er in leitender Stellung unter anderem bei MEAG (Munich Re Group) und der Real I.S. Gruppe (Bayern LB) [wir berichteten] erworben. Für Letztere baute Lindemann als Geschäftsführer der Real I.S. Investment GmbH (KVG) das institutionelle Fondsgeschäft auf. Lindemann war zuletzt bei der Omega AG beschäftigt [wir berichteten]. Er verfügt über zwei MBA-Abschlüsse von Hochschulen in München und Auburn/USA.



„Wir gewinnen einen sehr versierten und erfahrenen Kollegen, ich freue mich natürlich enorm auf die Zusammenarbeit! Michael wird uns im DACH Fund Management Team tatkräftig unterstützen unseren Anlegern auch künftig Nutzungsarten-übergreifend passgenaue Strategien und Lösungen anzubieten“, kommentiert Dominik Röhrich, Head of DACH Fund Management bei Patrizia.