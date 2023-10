Patrizia verlängert mit Sii Polska im Metron

Patrizia hat den Mietvertrag mit Sii Polska im Bürogebäude Metron in Warschau bis 2029 verlängert. Das Unternehmen ist seit 2011 in der Immobilie präsent und mit knapp 5.000 m² Fläche über mehrere Etagen hinweg ihr größter Mieter.

Das Bürogebäude befindet sich im Warschauer Stadtteil Mokotów. Die zehnstöckige Immobilie verfügt über insgesamt ca. 8.500 m² vermietbare Fläche und mehr als 160 Parkplätze. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe der U-Bahn-Station Wierzbno. Das hervorragende Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln in der unmittelbaren Umgebung ermöglicht eine bequeme Anbindung an alle Stadtteile Warschaus. Das „Metron“ ist mit dem BREEAM-Nachhaltigkeitszertifikat der Stufe „sehr gut“ ausgezeichnet.