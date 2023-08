Patrizia verkauft Warschauer Royal Trakt Offices

Der tschechische Einzelhandelsinvestmentfonds Investika realitní fond hat die Royal Trakt Offices von Patrizia erworben. Über den Kaufpreis haben die beiden Parteien Stillschweigen vereinbart.

.

Royal Trakt Offices ist ein historisches Bürogebäude in der Aleje Ujazdowskie. Es liegt inmitten zahlreicher Botschaften, staatlicher Einrichtungen und hochwertiger Hotels. Das in den 1870er Jahren errichtete Gebäude wurde 2005 vollständig renoviert und saniert. Es bietet derzeit rund 3.200 m² moderne Bürofläche, die an eine vielfältige Mischung von Mietern vermietet ist.



Der Käufer wurde bei der Transaktion von Linklaters beraten.