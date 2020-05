Patrizia verkauft Warschauer Młodziejowski Palast an FFA Real Estate

Die Patrizia hat ein weiteres Bürogebäude aus dem Portfolio des in 2011 aufgelegten IVG Warschau Fonds verkauft: Die FFA Real Estate hat für das von ihr gemanagte Investmentvehicel Midolux 2 SA, den Młodziejowski Palast erworben. Käufer ist die FFA Real Estate, die mit der Transaktion ihr Debüt in Polen feiert. Die Büroimmobilie liegt in der Mlodowa 10, in der Warschauer Altstadt, und ist bereits der zweite Verkauf des IVG Warschau Fonds. Erst im Dezember hatte die KVG das Bürogebäude „Feniks“ an den koreanischen Investor Eugene Investment & Securities verkauft [wir berichteten].

.

Das Bürogebäude Mlodziejowski Palast befindet sich seit Ende 2011 im Bestand des Fonds und kostete damals 22,4 Mio. Euro. Über den Kaufpreis zwischen FFA und Patrizia wurde Stillschweigen vereinbart. Der Mlodziejowski Palast ist ein repräsentatives historisches Gebäude in der Warschauer Altstadt (Miodowa 10). Es verfügt über ca. 6.940 m² vermietbare Fläche und liegt zwischen den Straßen Miodowa und Podwale am nördlichen Rand des Warschauer Stadtzentrums im Herzen der Altstadt.