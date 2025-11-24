Patrizia verkauft UK-Logistikimmobilie an Tritax Logistikfonds

Der Tritax London Logistics Fund (TLLF) hat sein Portfolio in London mit dem Erwerb einer Logistikimmobilie in Park Royal aus dem Bestand von Patrizia erweitert. Laut Tritax ist die Transaktion 43,9 Millionen britische Pfund schwer und der zweite wichtige Ankauf seit der strategischen Neuausrichtung.

Der Tritax London Logistics Fund (TLLF) hat seine Neupositionierung weiter vorangetrieben und das Objekt PR1 in Park Royal, West-London, von Patrizia für £43,9 Millionen erworben. Die 5.760 m² (62.000 sq ft) große, moderne Logistikimmobilie liegt an der wichtigsten Gewerbeachse des Park-Royal-Gebiets – einem der angespanntesten und strategisch bedeutendsten Logistikstandorte der Hauptstadt - und ist langfristig an Classic Fine Foods vermietet.



Der Ankauf stellt TLLFs ersten Einstieg in diesen Prime-Teilmarkt dar und folgt auf den Erwerb des Multi-Let-Industrieparks „Communications Park“ in Heathrow im August. Mit den beiden jüngsten Transaktionen umfasst das Portfolio des Fonds nun 19 Objekte mit einem Wert von über £780 Millionen.



Parallel treibt der Fonds seinen Kapitalaufbau voran: Über 200 Millionen britische Pfund an neuem Eigenkapital wurden bereits eingeworben – überwiegend von internationalen Investoren aus Europa, Asien und Nordamerika, die über CBRE Investment Managements Indirect Strategies Plattform investieren. Die Gespräche zur Erreichung des ursprünglichen Ziels von £400 Millionen befinden sich in einem fortgeschrittenen Stadium.



„Wir sind sehr erfreut über das große Interesse an unserer Kapitalerhöhung, das ein starker Beweis für die Qualität des Portfolios und unserer Anlagestrategie ist. Durch die Partnerschaft mit CBRE IM Indirect Strategies konnten wir über 200 Millionen Pfund von einer Gruppe hochkarätiger globaler Investoren einwerben. Die Position als zweitstärkster Performer im MSCI/AREF UK Quarterly Property Index bestärkt uns in unserer Strategie, unser neu gestaltetes Portfolio weiterhin um hochwertige neue Vermögenswerte wie Park Royal und Communications Park zu erweitern“, kommentiert Nick Ireland, Fondsmanager des Tritax London Logistics Fund.