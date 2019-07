Patrizia verkauft niederländisches Wohnportfolio an Schweden für 97,4 Mio.

Patrizia AG hat im Auftrag eines Kunden ein Portfolio von 18 Wohnanlagen an die schwedische Investmentgesellschaft Heimstaden AB verkauft. Der Verkaufspreis beträgt 97,4 Mio. Euro.

.

Das Portfolio umfasst 772 Wohneinheiten, davon 678 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und 94 Einfamilienhäuser, mit einer Gesamtmietfläche von rund 53.400 m². Dazu gehören rund 500 m² Gewerbefläche in sechs Einheiten. Die Objekte befinden sich in den zwölf niederländischen Gemeinden Apeldoorn, Arnheim, Bemmel, Deventer, Didam, Dongen, Elst, Hoogeveen, Kampen, Rijssen, Tiel und Wijchen. Seit Übernahme des Portfolios in 2014, konnte die Wertentwicklung der Immobilien laut Patrizia durch aktives Asset Management deutlich verbessert werden.



"Diese Transaktion ist Teil unserer Strategie in den Niederlanden, unser Portfolio neu zu positionieren und uns auf die attraktivsten niederländischen Städte zu konzentrieren. Die derzeitige Stärke des Wohnungsmarktes ist bestens geeignet, um diese 18 Objekte zu verkaufen und den Wert zu realisiereren, den wir durch unser aktives Asset-Management geschaffen haben. So können wir unser Wohnungsportfolio optimieren und gleichzeitig die Erträge für unsere Investoren weiter erhöhen“, so Emile Poort, Head of Transactions Benelxu bei Patrizia.



Die Transaktion folgt dem Verkauf eines Portfolios im Mai 2019: Im Auftrag eines Kunden hatte Patrizia neun Wohnimmobilien in acht verschiedenen niederländischen Gemeinden verkauft. Käufer war Woonhave, ein niederländischer Investmentfonds für Mietobjekte.



Patrizia wurde von Savills, Loyens & Loeff und SGS Search beraten.