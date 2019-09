Patrizia verkauft Aqua Plaza an Attestor Capital für 20,35 Mio.

Die Patrizia AG hat die Büroimmobilie Aqua Plaza in Amsterdam-Zuidoost verkauft, um sich stärker auf innerstädtische Lagen und Core CBDs auszurichten. Käufer ist der Fonds Trinity Vastgoed VI, der von Investment Manager Attestor Capital LLP verwaltet wird, und 20,35 Mio. Euro für die Immobilie zahlt.

.