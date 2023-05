Der künftige Patrizia-Chef Asoka Wöhrmann plant eine unternehmerische Beteiligung von bis zu 3 Mio. Euro an der Patrizia SE über neu geschaffenes Shareholder Value Long-Term Incentive (SVL) und Eigeninvestment in Aktien. Die Aktionäre sollen das angepasste Vergütungssystem auf der ordentlichen Hauptversammlung am 25. Mai 2023 beschließen.

[…]