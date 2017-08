Patrizia und Kenzo starten Japan-Wohnfonds

Die Patrizia Immobilien AG hat einen Wohnimmobilienfonds mit einem Zielvolumen von bis zu 550 Mio. Euro aufgesetzt, der in Wohnimmobilien in Japan investiert. Die Gründung sowie die künftige Plattform Administration erfolgt als Vermögensverwalter im Auftrag der Kenzo Japan Real Estate GmbH, München und der Kenzo Capital Corporation, Tokio.

„Aufbauend auf Know-how und Erfahrung unseres Teams stärkt dieses Mandat unsere Wettbewerbsposition in einem Markt, der aufgrund des starken japanischen Wirtschaftswachstums und seiner politischen Stabilität zunehmend attraktiv für Investoren ist“, berichtet Sven Olaf Eggers, Geschäftsführer der Patrizia WohnInvest. „Mit der Erfahrung dieser Zusammenarbeit von Spezialisten, die sich teilweise schon seit mehr als einem Jahrzehnt aus dem japanischen Investmentgeschäft kennen, planen wir eine weitere Expansion unserer Fondsadministration.“



Der Kenzo Japan Real Estate Funds soll deutschen institutionellen Anlegern Zugang zum japanischen Wohnimmobilienmarkt bieten und hat bereits erste Investments getätigt. So wurden vier Wohngebäude in Tokio erworben. Zudem wurde eine umfangreiche Pipeline von potenziellen Akquisitionen identifiziert. Die Kenzo Capital Corporation wurde im Jahr 2008 gegründet. Dies ist ihr erster Investmentfonds für japanische Wohnimmobilien für deutsche institutionelle Investoren.