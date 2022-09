2021 wurde der Grundstein gelegt, nun folgt das Richtfest! Patrizia und der Projektentwickler Kauri CAB errichten in Zusammenarbeit an der Streitstraße 5-19 in Berlin-Spandau auf einer Fläche von 130.000 m² insgesamt ca. 1.800 Mietwohnungen vom Ein-Zimmer-Apartment bis zur Fünf-Zimmer Wohnung, Townhouses, barrierefreie Seniorenwohnungen sowie Co-Living-Apartments.

Fotos: Kauri CAB / Patrizia



[…]