Patrizia und British Land beteiligen sich mit 3,6 Mio. Euro an WiredScore

Die Patrizia AG und die börsennotierte British Land sind beim Zertifizierer für digitale Konnektivität WiredScore eingestiegen, da nach Auffassung der beiden Investoren, die bestmögliche digitale Infrastruktur strategische Priorität hat, um Immobilienportfolien für die Zukunft zu sichern. Das strategische Investment erfolgte im Rahmen eines Fundraising in Höhe von 4 Mio. US-Dollar (ca. 3,6 Mio. Euro) und einem Committment beider Investoren weitere Teile ihrer Portfolien zu zertifizieren. Nach der Finanzierungsrunde stehen WiredScore nun 13 Mio. US-Dollar zur Verfügung, um ihre starke Expansion weiter voranzutreiben. Zum Investorenkreis gehören bereits Legal & General, U+I, Town Centre Securities, Momeni Digital Ventures, KingSett Capital und Savitt Partners.

„Als proaktive Investment Manager ist für uns die Vernetzung bzw. Konnektivität ein entscheidendes Erfolgskriterium für die Wertentwicklung unseres Portfolios. Sie hilft uns, Mieter zu gewinnen und halten. Wir freuen uns über dieses Investment, da es unsere Zusammenarbeit weiter festigen und zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur unserer Partner und der Immobilienbranche beitragen wird“, so Dr. Manuel Käsbauer, Head of Technology & Innovation bei Patrizia.



Patrizia hatte in den vergangenen Monaten bereits ein Portfolio von 15 Büroprojekten von dem in 2013 in den USA gegründeten PropTech-Unternehmen zertifizieren lassen. Darunter 40 Grosvenor Place in London, HafenCity Gate und Sprinkenhof in Hamburg. Nach dem erfolgreichen Investment plant das Unternehmen nun 23 weitere Büroimmobilien in Deutschland mit einer Gesamtfläche von mehr als 250.000 m² zertifizieren zu lassen.



Als Teil des technologischen Ökosystems von Patrizia wird WiredScore aktiv mit dem Investmentunternehmen zusammenarbeiten, um Produkte zu entwickeln, die den Bedürfnissen des Marktes entsprechen. Ziel ist es, die europäische Präsenz zu verstärken und gleichzeitig in andere Assetklassen zu expandieren. Patrizia war eines der ersten Unternehmen, das sich für WiredScore Home, die neu entwickelte Zertifizierung von Wohnimmobilien in Großbritannien, registrierte.



Auch British Land ist künftig als Investor bei WiredScore mit an Bord und hat ein Committment für die weitere Zertifizierung seines Portfolios im Rahmen des Fundraisings abgegeben. „Unsere Kunden erwarten ein fantastisches Erlebnis an unseren Standorten, und erstklassige Konnektivität ist entscheidend, um dies zu erreichen. Wir freuen uns über das Investment und eine Partnerschaft einzugehen, die uns dabei hilft, unser Know-how im Bereich PropTech zu erweitern. Als eines der ersten Unternehmen in Großbritannien, das mit WiredScore zusammenarbeitet, haben wir die Zertifizierung und Beratung für digitale Konnektivität als sehr nützlich empfunden. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit, sowohl bei der Konnektivitätszertifizierung als auch im Rahmen der Zusammenarbeit für neue Produkte“, so British Land-Chef Chris Grigg.