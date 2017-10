Patrizia übernimmt globalen Dachfondsanbieter in Dänemark

Die Patrizia Immobilien AG hat den globalen Dachfondsanbieter Sparinvest Property Investors (SPI) übernommen. Das in 2005 gegründete Unternehmen mit Sitz in Kopenhagen ist ein Investment Manager für Dachfonds (Fund of Funds) im Immobilienbereich im Small- und Midcap-Segment. Über ein globales Netzwerk von Vertriebspartnern investiert SPI in ausgewählte (Best-in-Class) Immobilienfonds in Europa, Asien und Amerika. Aktuell beläuft sich das betreute Eigenkapital in vier verschiedenen Fonds auf 1,0 Mrd. Euro, in Summe bestehen Eigenkapitalzusagen im Volumen von 1,5 Mrd. Euro.

Die Akquisition unterstreicht die Strategie der Augsburger, ihre Produktpalette für institutionelle Investoren stetig auszubauen. “Die Übernahme ermöglicht es uns, unseren Kunden eine neue Produktlinie anzubieten und somit neue Märkte zu erschließen“, erläutert Wolfgang Egger, Vorstandsvorsitzender der Patrizia Immobilien AG. Laut Egger seien derzeit weitere Wachstumsmöglichkeiten in der Prüfung.



Künftig wird SPI als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Gruppe agieren, die dennoch ihre Investmententscheidungen unabhängig treffen wird. “Wir sind davon überzeugt, dass wir SPI und deren Dachfondsprodukten über unser europaweites Netzwerk mit mehr als 200 institutionellen Investoren weitere Wachstumsimpulse geben“, so Wolfgang Egger.



Im Bereich Übernahme von Unternehmen und deren Integration verfügt Patrizia über eine langjährige Erfahrung. Einige Beispiele hierfür sind die Integration der LB Immo Invest im Jahr 2010, damals einer der größten deutschen Anbieter institutioneller Immobilienfonds und 2012 der Kauf der Tamar Capital Group, einem in London ansässigen Immobilien- und Asset Manager mit Immobilien in ganz Europa und Mitarbeitern in London, Dublin, Berlin und Paris.