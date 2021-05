Patrizia übernimmt 750 Mio. Euro schweres Carossa-Quartier

Patrizia übernimmt im Auftrag ihrer institutionellen Kunden 90% der neuen Wohnprojektentwicklung Carossa Quartier. In der Quartiersentwicklung in Berliner Bezirk Spandau entstehen bis 2025 etwa 1.800 Wohnungen mit einem Bruttoentwicklungswert von rund 750 Mio. Euro.

