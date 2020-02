Patrizia übernimmt Online Investment Plattform BrickVest

Die Patrizia AG hat die 2014 gegründete globale Online Investment Plattform BrickVest mit Sitz in London übernommen. Der Investment-Manager wird die Weiterentwicklung der Liquiditätsplattform für Immobilieninvestments als unabhängige und offene Branchenplattform, die verschiedene Investorengruppen mit Deal-Sponsoren und Produktanbietern verbindet, fördern. Darüber hinaus erhält BrickVest Zugang zum globalen Branchennetzwerk von Patrizia, das mehr als 350 institutionelle Investoren und Partner aus der Immobilienwirtschaft sowie mehr als 200 Banken und Finanzinstitute weltweit umfasst.

.

„Wir sind überzeugt, dass BrickVest das Potenzial hat, die globale unabhängige Industrieplattform für Real Assets zu werden. Es ist uns wichtig, dass BrickVest unabhängig bleibt und allen Investoren volle Transparenz, einen besseren und einfacheren Zugang sowie eine größere Auswahl an Investments bieten kann. Wir stellen sicher, dass BrickVest Zugang zu unserem umfassenden Branchen-Know-how, unserem breiten Investorennetzwerk und unserem Research erhält, was die Plattform noch attraktiver machen wird“, kommentiert Wolfgang Egger, CEO der Patrizia.



„Der Plattformansatz und die Technologie von BrickVest bieten große Vorteile für Investoren und die gesamte Branche", fügt Dr. Manuel Käsbauer, Chief Technology & Innovation Officer bei Patrizia, hinzu. „Die Plattform verbindet Investoren direkt mit einem breiten und leicht zugänglichen Portfolio von Real Asset Investment Lösungen verschiedener Investmentunternehmen. Unser Ziel ist es, weitere Marktteilnehmer zu gewinnen und ein breites Spektrum an Anlagemöglichkeiten für Real Assets auf der Plattform anzubieten.“



Mit BrickVest setzt Patrizia ihr Investment in Technologieunternehmen fort, die innovative und disruptive Lösungen bieten und sowohl die Entwicklung der Real Asset Branche fördern als auch attraktive Investmentmöglichkeiten bieten.