Patrizia sichert sich Peakside-Paket mit 805 Wohnungen

Wohnungen in Zuffenhausen

Die Patrizia Immobilien AG hat sich ein weiteres Wohnungspaket für einen von ihr verwalteten Spezialfonds gesichert: 805 Wohnungen, 33 Gewerbeeinheiten und 369 Parkplätze sicherten sich die Augsburger im Rahmen eines Bieterverfahrens für 90 Millionen Euro. Das Portfolio stammt aus dem Bestand von Peakside Capital, die das Portfolio 2008 für ihren Value-add-Fonds PREF I eingekauft hatten. "Mit dem Verkauf der letzten Immobilien haben wir den Value-Add-Fonds PREF I innerhalb der geplanten Fristen vollständig realisiert. Obwohl viele Immobilien für den Fonds noch vor der Finanzkrise erworben worden waren, haben wir bei keiner einzigen Transaktion Verlust gemacht sondern führen das 1,7 fache des Eigenkapitals an unsere Anleger zurück. Wir haben in den letzten Jahren umfangreiche wertsteigernde Maßnahmen umgesetzt und das Mietniveau an die gesteigerte Wohnqualität angepasst. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt um dieses stabile Wohnportfolio auf dem Markt zu platzieren und von der vorteilhaften Marktpreisentwicklung für Wohnimmobilien zu profitieren“, sagt Boris Schran, einer der Gründungspartner der Peakside Capital.

.

Die Einheiten verteilen sich auf 19 Liegenschaften an sechs Standorten in vier Bundesländern. Die Mietfläche summiert sich auf 60.000 m² an den Standorten Berlin und Stuttgart, Oberursel und Kitzingen, Deggendorf und Amberg. Die Immobilien stammen durchweg aus den 50er und 60er Jahren und sind größtenteils in guten Lagen verortet. Objekte, die noch nicht saniert sind, will Patrizia zeitnah modernisieren. „Wir werden umfangreiche Investitionen in Maßnahmen zur Erhöhung der Wohnqualität tätigen,“ erklärt Christoph Langmack, Head of Acquisitions Residential bei Patrizia, „und im Zuge einer Buy & Hold-Strategie gezielte Wertsteigerungen für unsere Investoren generieren.“ Peakside hatte