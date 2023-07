Patrizia schließt zehnten Mietvertrag mit Alloheim

Patrizia hat für seine Pflegeimmobilie im schleswig-holsteinischen Ellerau einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren mit Alloheim abgeschlossen. Die Übergabe der Liegenschaft ist am 1. Mai 2023 erfolgt. Für die beiden Parteien ist es im Rahmen der seit neun Jahren andauernden Zusammenarbeit bereits das zehnte Mietverhältnis.

.