Patrizia schlägt sich trotz Corona wacker

Patrizia hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 ein operatives Ergebnis von 100,2 Mio. Euro erzielt, was einer Steigerung von 2,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

.

Die Gebühreneinnahmen insgesamt, d.h. die Summe aus Verwaltungs-, Transaktions- und leistungsabhängigen Gebühren, belaufen sich auf 248,1 Mio. Euro (+6,2%). Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr basiert in erster Linie auf dem anhaltenden Wachstum der Assets under Management (AUM) und den Transaktionsaktivitäten für die weltweiten Kunden des Unternehmens. Gleichzeitig erhöhten sich die Nettoaufwandsposten um 4,4 % im Vergleich zum Vorjahr auf 153,7 Mio. Euro. Ihre Wachstumsrate liegt jedoch deutlich unter der Wachstumsrate der Gebühreneinnahmen insgesamt von 6,2 % im Jahresvergleich.



Das anhaltende Wachstum der AUM, die im Vergleich zum Jahresende 2019 um 4,0 % von 44,5 Mrd. Euro auf 46,2 Mrd. Euro gestiegen sind, führt zu einem Anstieg der Verwaltungsgebühren auf 145,0 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2020, verglichen mit 141,6 Mio. Euro im Vergleichszeitraum 2019 (+2,4 %). Die Transaktionsgebühren erhöhen sich deutlich um 23,7 % auf 29,1 Mio. Euro (23,5 Mio. Euro im Vergleichszeitraum 2019). Grund sind die wieder zunehmenden Transaktionsaktivitäten nach Beendigung der coronabedingten europaweiten Lockdowns im 3. Quartal 2020. Obwohl die Zahl der Immobilientransaktionen insgesamt deutlich unter dem Niveau des letzten Jahres liegt, ermöglichte das paneuropäische Geschäftsmodell von Patrizia - mit lokalen Mitarbeitern vor Ort in allen relevanten Märkten – den Kunden Zugang zu zahlreichen attraktiven Investments zu bieten. Dies führte zu einem stabilen Beitrag der leistungsabhängigen Gebühren zu den Gebühreneinnahmen insgesamt in Höhe von 74,1 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2020 (+8,0 %).



Das Unternehmen hat die Krise bisher gut gemeistert und kann trotz zunehmender Marktunsicherheiten den Rest des Jahres hinreichend beurteilen. Daher konkretisiert das Unternehmen die Prognose für das laufende Jahr. Patrizia erwartet jetzt ein operatives Ergebnis im Bereich von 110,0 – 130,0 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2020. Zu Beginn der Corona-Krise war die Prognose auf 100,0 – 140,0 Mio. Euro erweitert worden.



„Patrizia hat ihr Versprechen gehalten und war für ihre Kunden und Aktionäre während der ersten Phase der Corona-Pandemie ein starker und verlässlicher Partner. Wir haben bewiesen, dass wir in der Lage sind, auch in einem schwierigen Marktumfeld erfolgreich Transaktionen abzuschließen. Trotz der aktuellen Unsicherheiten bleiben wir zuversichtlich. Das Investment Management für real assets ist ein struktureller Wachstumsmarkt, und wichtige Wachstumstreiber wie der demografische Wandel, das anhaltende Niedrigzins-Umfeld und die fortschreitende Marktkonsolidierung behalten langfristig ihre Gültigkeit“, kommentiert Wolfgang Egger, CEO der Patrizia AG.



„Dank des stabilen Geschäftsmodells haben wir auch in Zeiten der Corona-Pandemie solide Ergebnisse erzielt. Dies, zusammen mit unserer grundsoliden Bilanz und unserer starken Cash-Position, beweist die Stärke von Patrizia. Einen Gewinn von mehr als 110,0 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2020 in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld zu erwirtschaften ist eine klare Bestätigung der strategischen Ausrichtung und der Stabilität von Patrizia", ergänzt Karim Bohn, CFO der Patrizia AG.