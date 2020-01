Patrizia sammelt 384 Euro für Flaggschiff-Fonds ein

Die Patrizia A erhält weitere 384 Mio. Euro an Eigenkapitalzusagen für ihren Flagship Fonds TransEuropean VII LP (TEP VII). Zusammen mit den bereits zugesagten 250 Mio. Euro erhöht sich die Summe der bisher eingeworbenen Mittel auf 634 Mio. Euro.

.

Ursprünglich war ein Zielvolumen von 500 Mio. Euro mit einer maximalen Obergrenze von 750 Mio. Euro vorgesehen. Es werden daher im ersten Quartal 2020 weiter Mittel eingeworben, bis zum geplanten Closing Anfang April. Der Fonds ist der größte in der Reihe der TransEuropean Fonds. Die Investoren des TEP VII kommen aus Europa, UK, dem Nahen Osten, den USA und Asien.



TEP VII verfolgt eine Cashflow-orientierte Value-add Strategie. Der Fonds investiert in Europa und UK vor allem in die Segmente Büro, Logistik und Wohnen. Mit einem geplanten Gesamtinvestitionsvolumen von 1,5 Mrd. Euro konnte der Fonds bereits Zusagen über mehr als 550 Mio. Euro für elf Transaktionen erreichen, in wichtigen europäischen Städten wie Madrid, Paris, Barcelona, London und Berlin.



Die TransEuropean Fondsreihe wurde 1992 aufgelegt und hat in 13 europäischen Ländern investiert. Die erzielte IRR-Rendite liegt bei 12,6% p.a.