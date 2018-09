Patrizia realisiert ersten Abschluss für Multi Manager Fund V

Die Patrizia Immobilien AG hat den ersten Abschluss für ihren fünften Dachfonds, der Patrizia Multi Manager (PMM) Global Fund V, mit 182 Mio. Euro realisiert. Der Fonds mit einem Zielvolumen von 700 Mio. Euro investiert mithilfe eines erstklassigen Netzwerks aus lokalen Partnern über Fonds, Club-Deals, Joint Ventures und Co-Investments weltweit in Immobilien. Das erste Investment für den neuen Fonds, eine value-add Büroimmobilie in Hongkong, wurde über einen langjährigen asiatischen Partner abgeschlossen.

.

„Das Multi Manager-Team von Patrizia hat mit den Vorgängerfonds sehr gute Ergebnisse erzielt und wir sind überzeugt, dass der PMM Global V daran anknüpfen wird“, sagt Nikolaj Stampe, Head of Real Estate beim dänischen Pensionsfonds PKA, der mit vier Pensionsfonds am PMM Global V beteiligt ist. „Wir werden deshalb unsere erfolgreiche Zusammenarbeit ausbauen und alle unsere Immobilieninvestments im Ausland an die Spezialisten im Multi Manager-Team von Patrizia übertragen.“



„Wir sind sehr erfreut, dass unsere bestehenden Anleger nach der jüngsten Integration in die Patrizia Gruppe weiterhin auf uns und unseren Investmentansatz vertrauen“, so Mads Rude, Head of Patrizia Multi Managers. Selbstverständlich trifft PMM auch weiterhin alle ihre Anlageentscheidungen vollkommen autonom und eigenständig. „Unser neuer PMM Global Fund V konzentriert sich weiter auf das Small- und Mid-Cap-Segment, wo wir unserer Einschätzung nach die besten risikobereinigten Renditen erzielen können“, so Rude.



Die auf value-add-Investments ausgerichteten Fonds der Patrizia Multi Managers haben seit Auflegung Renditen von rund 13 % p.a. generiert. Dies gelang laut des Asset Managers vor allem durch die sorgfältige Auswahl von lokalen Partnern in den jeweiligen Zielmärkten. Gleichzeitig werden die Portfolios über eine Vielzahl von Immobilien diversifiziert und nutzen einen moderaten Verschuldungsgrad mit einem Loan-to-Value-Anteil zwischen 40 % und 50 %.



Der erste Abschluss des PMM Global Fund V erfolgt kurz nach dem endgültigen Abschluss des Investmentprogrammes seines Vorgängers. Der PMM Global Fund IV war mit rund 500 Mio. Euro Eigenkapital ausgestattet. Der Fonds umfasst derzeit 140 Objekte, nach Umsetzung aller Investments wird das Portfolio rund 250 verschiedene Immobilien umfassen.