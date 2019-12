Patrizia, PFA und POBA investieren 1,2 Milliarden in Logistikimmobilien

Der Patrizia Fonds „Patrizia Logistik-Invest Europa II“ hat gemeinsam mit der dänischen Pensionskasse PFA und der südkoreanischen Public Officials Benefit Association" 1,2 Milliarden Euro in ein pan-europäisches Logistikimmobilienportfolio investiert. Verkäufer ist der nordamerikanische Investment Manager BentallGreenOak. Laut der PFA entfallen bei der Transaktion rund 348 Mio. Euro (DKK2.6bn) auf die Dänen, was über die Hälfte des Eigenkapitals sei. Zu den weiteren Details wurde nichts bekannt.

.