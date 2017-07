Patrizia Pepe eröffnet ersten Flughafenshop am Düsseldorfer Airport

Die Modestadt Düsseldorf wird auch am Airport immer vielseitiger. Mit „Patrizia Pepe" ist jetzt eine weitere Premium-Marke an Nordrhein-Westfalens größtem Flughafen vertreten. Im Flugsteig C können Passagiere ab sofort noch kurz vor ihrem Flug Kleidung, Schuhe und Accessoires im 90 m² großen Store kaufen. Für das italienische Label ist es der erste Shop an einem deutschen Flughafen.

In jüngster Vergangenheit konnte der Flughafen seinen Retailbereich in den Flugsteigen und in der öffentlichen Shopping Mall durch neue Labels und einen Pop Up Store mit wechselnden Marken weiter stärken. Über 60 Geschäfte und 40 Restaurants und Bars sind inzwischen vertreten.