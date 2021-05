Patrizia nimmt Gewinne auf dem Wohnungsmarkt mit

Der Investment Manager nutzt den starken Wohnungsmarkt, um Gewinne für seine Kunden mitzunehmen. In zwei Transaktionen verkaufte Patrizia aus dem Solid-Portfolio 22 kleinere Wohnimmobilien mit 1.336 Wohnungen in 14 deutschen Städten. Ein Paket ging an die P&P Gruppe, das andere sicherten sich Ampega Real Estate und d.i.i. Investment. Über die Kaufpreise haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

.

„Wir haben die aktuelle, strategisch günstige Marktsituation genutzt und uns von kleineren Objekten getrennt. So konnten wir attraktive Erträge für unsere Kunden realisieren“, sagt Alexander Hamisch, Fund Manager bei Patrizia.



Laut Patrizia wird das Portfolio des Fonds neu ausgerichtet und die Erlöse europaweit wieder in Wohnimmobilien investiert. Der Schwerpunkt liegt künftig auf größeren, nachhaltigen Immobilien an bezahlbaren Standorten, die aufgrund ihrer demographischen und sozioökonomischen Entwicklung Wertsteigerungspotenzial bieten. Neben Deutschland stehen Investments in den Niederlande, Dänemark, Skandinavien, Irland, Frankreich, Spanien und Italien im Fokus.



Ampega RE übernimmt 800 Wohnungen

Gemeinsam mit d.i.i. Investments sicherte sich Ampega Real Estate insgesamt 800 Wohneinheiten. Hierbei handelt es sich um die beiden Wohnportfolien „Nord“ und „West“ aus dem Solid-Paket von Patrizia. Die Wohnungen werden in ein mit der HDI Deutschland AG verbundenes Sondervermögen eingebracht. In Summe handelt es sich um 16 Einzelinvestments mit insgesamt rd. 800 Wohneinheiten und rd. 54.000 m² Gesamtmietfläche, die sich auf Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen aufteilen.



„Mit dem Investment bauen wir unser Engagement im Bereich „Bestandswohnen“ zur Diversifizierung unseres Bestandsportfolios weiter aus. Darüber hinaus haben wir in den vergangenen zwei Jahren bereits weitere Wohninvestments im dreistelligen Millionenbereich getätigt. Somit konnten wir trotz schwierigem und angebotsschwachem Marktumfeld unser Ziel, der Assetklasse „Wohnen“ mehr Gewicht zu geben, umsetzten. Wir planen auch in diesem Jahr den Ausbau weiter voranzutreiben, werden hier aber auch verstärkt den Fokus auf Neubauwohnanlagen legen“, so Djam Mohebbi-Ahari, Geschäftsführer der Ampega.



P&P übernimmt 530 Einheiten

Auch für die zweite Transaktion ist das Closing jetzt erfolgt. Hier griff die P&P Gruppe zu. Bei dem Portfolio handelt es sich um insgesamt sechs Wohnimmobilien, die sich auf die Standorte Bamberg, Berlin, Forchheim, Fürth, Kassel und Nürnberg verteilen. Insgesamt umfasst das Portfolio 530 Wohneinheiten und mehr als 34.000 m² Wohnfläche, die nahezu vollvermietet sind.



„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir uns Ende letzten Jahres in einem umkämpften Bieterwettbewerb durchsetzen konnten und somit die Möglichkeit hatten, den für uns strategisch wichtigen Teil des SOLID-Portfolios zu erwerben. Die insgesamt sechs Standorte passen ideal in unser aktuelles Anforderungsprofil, da sich diese in unseren Zielmärkten befinden und wir von der nachhaltigen Qualität dieser Standorte vollkommen überzeugt sind.“, erklärt Michael Peter, geschäftsführender Gesellschafter der P&P Gruppe.



„Wir planen die Objekte in den nächsten Jahren durch gezielte, technische Maßnahmen zu revitalisieren. Als klimapositives Unternehmen spielt für uns insbesondere die Durchführung energetischer Sanierungsmaßnahmen eine entscheidende Rolle. Aufgrund der verbesserten Gebäudesubstanz können wir eine hohe Lebensqualität für unsere Mieter langfristig sicherstellen und die Betriebskosten gleichzeitig signifikant reduzieren. Durch die Identifikation zusätzlichen Baurechts wollen wir in diesen angespannten Wohnungsmärkten zudem neuen Wohnraum zur Verfügung stellen.“, kommentiert Christoph Dreyer, Niederlassungsleiter München der P&P Gruppe.



Patrizia wurde von CBRE und Clifford Chance beraten. Ampega wurde juristisch von Ashurst und technisch von Arcadis Germany GmbH begleitet.