Patrizia mit neuem Head of Asset Management South-West Europe

Alberto González de las Heras

Die Patrizia AG bestellt Alberto González de las Heras zum neuen Head of Asset Management South-West Europe. Ab sofort leitet Alberto González de las Heras von Madrid aus das Asset Management für Frankreich, Italien, Portugal und Spanien und ist für das Management von Immobilien im Wert von rund 4,55 Milliarden Euro verantwortlich.

González blickt auf eine über 20-jährige Karriere im paneuropäischen Immobilienmanagement zurück und war auch in Märkten wie Deutschland, Slowakei, Belgien und Tschechien tätig. Er berichtet an Rikke Lykke, Head of European Asset Management & Regional Head DACH/CEE.



Bevor er zu Patrizia kam, war Gonzalez als Director Asset Management bei Meridia Capital tätig. In dieser Funktion managte ein er Immobilienportfolio von mehr als 1 Milliarde Euro, zugleich war er Mitglied des Executive Committee des Unternehmens.