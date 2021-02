Patrizia kauft und verkauft für rund 7,5 Mrd. Euro

Der Investment Manager schloss im Geschäftsjahr 2020 Transaktionen im Wert von rund 7,5 Mrd. Euro ab. Der Großteil davon waren Akquisitionen. 2021 liegt der Fokus vor allem auf Wohnen und Logistik in Ballungsräumen.

Die Patrizia AG war auch im Geschäftsjahr 2020 stark unterwegs. Der Investment Manager hat Transaktionen im Wert von rund 7,5 Mrd. Euro geclosed. Seit 2015 schloss der Assetmanager damit Transaktionen im Wert von über 40 Mrd. Euro im Auftrag seiner Kunden ab.



Philipp Schaper, Head of European Transactions: „Trotz der schwierigen Marktbedingungen konnte das Transactions Team im vergangenen Jahr 145 Transaktionen in Europa anbahnen und unterzeichnen. Dank der erfahrenen lokalen Teams an unseren 24 Standorten weltweit und unserem umfangreichen Netzwerk vor Ort waren wir auch 2020 in der Lage, attraktive Investments für unsere Kunden zu tätigen. Sie können weiter auf Patrizia als starken und zuverlässigen Partner vertrauen.“



Von den rund 6 Mrd. Euro Transaktionsvolumen, die 2020 unterzeichnet wurden („signed“), stammen 60% aus internationalen Märkten. Dazu zählen jeweils rund 20% aus Großbritannien und BeNeLux. Die restlichen 20% entfallen auf die iberische Halbinsel und die nordischen Länder.



Philipp Schaper: „Unser Fokus für das Jahr 2021 liegt auf unseren bewährten Strategien in den Assetklassen Wohnen und Logistik in Ballungsräumen, in denen wir alle Risikoklassen abdecken.“



Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 werden am 25. Februar 2021 veröffentlicht. Die oben genannten unterzeichneten und abgeschlossenen Transaktionsvolumina enthalten ein rund 0,5 Mrd. Euro großes Mandat, das von einem externen Investmentmanager zur weiteren Verwaltung an Patrizia übertragen wurde.