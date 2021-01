Patrizia kauft Puma Logistikzentrum für 73 Mio.

Nach zwei Ankäufen für ihren neu aufgelegten Fonds Logistik-Invest Europe III in Deutschland, hat Patrizia 73 Mio. in den Niederlanden investiert. Off-Market kaufte der Asset Manager das 52.600 m² große Distributionszentrum der Puma-Tochter Stichd im Industrial Park Kraaiven in Tilburg.

.