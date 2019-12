Patrizia kauft Portfolio mit Louise Tower in Brüssel für 190 Mio. Euro

Die Patrizia AG hat den bekannten Louise Tower in Brüssel als Teil eines Portfolios von sechs Bürogebäuden und einem Einzelhandelsobjekt gekauft. Im Rahmen der Transaktion hat Patrizia die Athora Real Estate Investments B.V. für 190 Mio. Euro von Athora Belgium S.A. erworben.

.

Der Louise Tower, benannt nach seiner Lage an der Avenue Louise, wurde 1966 fertig gestellt und liegt in einer der besten Einzelhandels-, Wohn- und Bürolagen der belgischen Hauptstadt. Der 30.000 m² große Tower soll nun von Patrizia für rund 65 Mio. Euro saniert werden. Die Sanierung des 25-stöckigen Towers, inklusive Austausch der Fassade und aller mechanischen und elektronischen Einrichtungen, wird voraussichtlich 2022 abgeschlossen sein.



Der Tower wird nach der Sanierung über eine hochmoderne Ausstattung verfügen, die den Bedürfnissen anspruchsvoller internationaler Mieter aus den unterschiedlichste Branchen gerecht wird. Ziel der Sanierung ist zudem eine sehr gute BREEAM Bewertung sowie eine optimale Energiebilanz.



Sheelam Chadha, die die Transaktionen im Brüsseler Office der Patrizia verantwortet, sagt: „Dieses attraktive und ökologisch nachhaltige Sanierungsprojekt wird sich positiv auf den Brüsseler Büromarkt auswirken, vor allem für Mieter mit höchsten Ansprüchen.“



Zum Portfolio gehören fünf weitere Büroimmobilien und ein Einzelhandelsobjekt mit insgesamt 35.000 m² an verschiedenen Standorten in der Stadt. Die sechs Objekte sind an über 45 Mieter vermietet.



„Mit der langjährigen Erfahrung von Patrizia bei der Sanierung und Umsetzung von Value-add-Strategien sind wir zuversichtlich, dass diese jüngste Akquisition sehr erfolgreich sein wird“, fügt Sheelam Chadha hinzu.



„Der Louise Tower ist in vielerlei Hinsicht das Highlight dieses siebenteiligen Portfolios. Zu den Mietern gehören die renommiertesten Namen aus der Welt der Finanzen, der Großkanzleien und der Versicherungen. Die hohe Nachfrage nach erstklassigen Büroflächen in Brüssel hat die Preise in diesem Segment deutlich steigen lassen. Wir sind davon überzeugt, dass der Louise Tower künftig die Top-Adresse für Unternehmen sein wird, die auf der Suche nach etwas Besonderen und Einzigartigen sind.“