Patrizia kauft Pflegeheim von K&S

Der jüngste Pflegeheim Rating Report von Deloitte prognostiziert dem Pflegemarkt bis 2030 ein gigantisches Wachstum. Konstatiert wird unter anderem ein zusätzlicher Bedarf von bis zu 400.000 Plätzen und ein Finanzbedarf von rund 85 Milliarden Euro. Zudem attestiert Deloitte dem Segment eine stabile wirtschaftliche Lage bei minimaler „Ausfallwahrscheinlichkeit“. Unter diesen Prämissen haben die K&S Gruppe und Patrizia Immobilien auf eine sichere Bank gesetzt. Das Unternehmen aus dem niedersächsischen Sottrum baut für die Augsburger in Bad Camberg ein Seniorenheim mit 102 stationären Plätzen plus 15 Plätzen in der Tagespflege. Die Pflegeimmobilie wird in den Fonds „Patrizia Pflege-Invest Deutschland I“ eingebracht werden, der ein Zielvolumen von 500 Millionen Euro hat. Aktuell hat der Fonds einen Bestand von 29 Pflegeheime für die bereits rund 360 Mio. Euro investiert wurden. Der Deal wurde bereits kurz vor Weihnachten gemeldet.

Die K&S Gruppe läßt die Sozialimmobilie durch ihre Tochter Elbe-Bau die Sozialimmobilie. Derzeit laufen die Abrissarbeiten der alten Molitex-Hallen auf dem Areal in der Bahnhofsstraße in vollem Gange. Der Startschuss für die Bauarbeiten soll zu Beginn diesen Jahres folgen. Das Gebäude liegt zwischen Bahnhof und Bad Camberger Altstadt und soll nach der Fertigstellung in 2019 von Cura Sana betrieben werden, die damit ihren zweiten Standort in der Stadt in Betrieb nehmen. Die aktuelle Immobilie wurde für eine Laufzeit von 25 Jahren gepachtet. Welchen Preis Patrizia dafür bezahlt hat, wurde nicht mitgeteilt. Elbe-Bau hat seit ihrer Gründung in 2000 mehr als 250.000 m² Bruttogeschossfläche im Segment der stationären Pflege errichtet und bewirtschaftet über das interne Facility Management rund 400.000 m².