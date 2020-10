Patrizia kauft Logistikimmobilien in den Niederlanden für 65 Mio. Euro

Patrizia hat für rund 65 Mio. Euro ein Logistikportfolio mit zwei Objekten in Veghel in den Niederlanden von der Next Level Development gekauft. Damit baut der Investmentmanager sein europäisches Logistikportfolio auf über 5 Mrd. Euro aus, das entspricht rund 11% der gesamten Assets under Management.

.

Die erste Einheit mit einer Größe von knapp 26.000 m² wurde im April 2020 fertiggestellt und ist für zehn Jahre vermietet. Mieter ist Friesland Campina, die weltweit größte Molkereigenossenschaft. Die Fertigstellung der zweiten Einheit mit gut 28.000 qm ist für Anfang 2021 geplant. Das Gebäude ist mit 52 Laderampen und vier ebenerdigen Zugangstüren ausgestattet.



Die Anlage befindet sich im Food Park Veghel, einem Logistikpark, 20 Kilometer nördlich von Eindhoven. Der Schwerpunkt des Parks liegt auf landwirtschaftlich erzeugten Lebensmitteln und verwandten Sektoren. Der Standort profitiert von einer ausgezeichneten Verkehrsanbindung, insbesondere der Nähe zu den Autobahnen A50 und N79 und dem Binnenschifffahrts-Terminal.



„Dies sind zwei hochmoderne, komplett neue Objekte, die die wachsende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Logistikflächen in der Region bedienen. Die Assetklasse Logistik hat sich in letzter Zeit als einer der widerstandsfähigsten Immobiliensektoren erwiesen. Die Corona-Pandemie hat die bestehenden E-Commerce-Trends noch beschleunigt. Wir sind zuversichtlich, dass diese beiden neuen Objekte langfristig sichere Einnahmen für unsere Investoren generieren“, freut sich Alexander van Gastel, Patrizia Transactions Team in den Niederlanden.