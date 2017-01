Patrizia kauft in München und Oberschleißheim

Patrizia Immobilien hat zum Jahreswechsel zwei Transaktionen im Raum München und damit einen Doppelschlag vollzogen. Für einen Privatanlegerfonds wurde ein Bürogebäude in der 1A-Lage Leopoldstraße erworben. Zudem wurde in Oberschleißheim, im Norden der Landeshauptstadt, ein Wohnportfolio mit 450 Einheiten angekauft. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage unserer Redaktion.

.

Patrizia kauft Bürogebäude in der Leopoldstraße

Die Patrizia Immobilien AG hat für einen geplanten Immobilienfonds für Privatanleger ein Bürogebäude an der Münchner Leopoldstraße 208 im Stadtteil Schwabing erworben. Das Objekt liegt innerhalb des mittleren Rings und verfügt über rund 10.000 m² vermietbarer Fläche in zentraler Lage und ist sehr langfristig an die Bavarian International School vermietet. Verkäufer des Objekts ist eine Private Equity Gesellschaft.



Bei dem Objekt handelt es sich um ein Bürogebäude aus den1970er Jahren in einem begehrten Mischgebiet aus Gewerbe und Wohnen im Stadtteil Schwabing. Das Gebäude wurde 2015 kernsaniert und beherbergt seit Anfang 2016 eine renommierte internationale Ganztagsschule. Auf sieben Geschossen bietet das Gebäude eine vermietbare Fläche von rund 10.000 m². Mehr als 8.000 m² sind langfristig für 20 Jahre an die Bavarian International School vermietet. Über diese Flächen werden rund 96 Prozent der geplanten Mieteinnahmen erzielt. Die verbleibende Fläche von rund 2.000 m² ist noch für fünf Jahre an den Mineralölkonzern BP vermietet.



Der ankaufende Patrizia-Fonds für Privatanleger ist der mittlerweile fünfte Publikums AIF der Patrizia GrundInvest. Dafür sollen rund 30 Mio. Euro Eigenkapital eingesammelt werden. Prognostiziert sind jährliche Auszahlungen von durchschnittlich 4,0 Prozent vor Steuern. Vorgesehen ist eine Fondslaufzeit von zunächst rund zehn Jahren. Der Einstieg ist bereits ab 20.000 Euro möglich. Die Auflage soll noch im ersten Quartal 2017 erfolgen.



Patrizia erwirbt mehr als 450 Wohnungen im Norden Münchens

Zudem schlägt Patrizia auch im Bereich Wohnportfolios zu und erwirbt ein Immobilienpaket bestehend aus 450 Wohneinheiten am Stutenanger in Oberschleißheim, nördlich der bayerischen Landeshauptstadt. Einen entsprechenden Bericht der Süddeutschen Zeitung bestätigte ein Sprecher der Patrizia Immobilien auf Anfrage. Die sogenannte Parksiedlung war seit dem Jahr 2013 im Eigentum der JP Oberschleißheim, einer Tochter des Immobilienfonds Jargonnant Partners, die die Wohnblöcke seitdem aufwändig revitalisiert hatte. Welche Pläne Patrizia mit den Immobilien verfolgt, ist derzeit noch nicht klar. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, hatte die Wohnsiedlung zuletzt mit hohen Leerständen zu kämpfen. 180 Einheiten seien nicht bewohnt gewesen, heißt es in dem Bericht.