Patrizia kauft in Lissabon ein

Patrizia hat im Auftrag einer deutschen Pensionskasse eine Hotel-Projektentwicklung, den „Tagus Square“, in Lissabon erworben. Das Objekt wird in ein neues, luxuriöses 4–5-Sternehotel umgebaut, das etwa 6.200 m² und mehr als 100 Zimmer umfassen wird. Der Investmentmanager ist gegenwärtig im Gespräch mit verschiedenen potenziellen Hotelbetreibern für die Projektentwicklung.

