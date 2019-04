Patrizia kauft in den Niederlanden

Die Patrizia Immobilien AG hat für einen Logistikfonds eine hochmoderne, 57.000 m² große Logistikimmobilie in Waalwijk im Süden der Niederlande gekauft. Diese Akquisition folgt auf den jüngsten Kauf eines Cross-Dock-Logistikportfolios in Deutschland, ebenfalls für Logistik-Invest Europa II, mit einem Zielvolumen von 700 Millionen Euro. Der Kauf erfolgt im Rahmen einer Sale-and-Leaseback-Transaktion mit der Magna Tyres Gruppe. Die Übergabe soll im November 2019 erfolgen.

