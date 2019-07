Patrizia kauft Holiday Inn Express Hotel am Wehrhahn von Dereco

Die Patrizia AG hat im Auftrag eines ihrer deutschen Fonds das Holiday Inn Express Düsseldorf erworben. Verkäufer ist Dereco, die das Objekt in 2014 vom Projektentwickler Investa über einen Forward Deal schlüsselfertig übernommen hatten. „Mit dem Abschluss der Transaktion ist unser Core-Portfolio nahezu abgeschmolzen und schon jetzt ist absehbar, dass die Performance sowohl auf Einzel- als auch auf Portfolioebene signifikant über unseren anfänglichen Annahmen liegt“, sagt Jörg Kohlhaus, Head of Investment & Asset Management der Dereco. Das über 5.600 m² große Hotel mit 164 Zimmern auf sechs Etagen und 46 Tiefgaragenplätzen ist vollständig an die Foremost Hospitality HIEX GmbH vermietet. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

