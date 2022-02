Patrizia kauft Heidelberger Convecs von Tristan und DW RE

Patrizia kauft das umfassend renovierte Convecs in Heidelberg. Verkäufer ist der von Tristan Capital Partners gemangte offenen Core-plus-Fonds CCP 5 LL Fonds und DW Real Estate. Das Objekt, das Tristan Anfang 2019 für 55 Mio. Euro erworben hat [wir berichteten], ist laut Marktkreisen für über 80 Mio. Euro verkauft worden.

