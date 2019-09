Patrizia kauft französisches Logistikcenter von Goodman

Die Patrizia AG hat ein neu errichtetes Distributionszentrum 15 km nördlich von Saint-Étienne für einen ihrer pan-europäischen Fonds von Goodman France erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Fondsmanager Nicolai Soltau ist sich sicher, dass die Neu-Akquisition durch die Lage von den E-Commerce-Aktivitäten in Westeuropa profitieren und somit stabile Cashflows bieten wird.

.