Patrizia kauft deutsch-japanischen Fondsmanager Kenzo Capital

Die Patrizia Immobilien AG hat die in Tokio ansässige Immobilienberatungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft Kenzo Capital Corporation, sowie die Fondsmanagement- und Vermittlungsgesellschaft Kenzo Japan Real Estate GmbH (München) übernommen. Mit diesem Kauf bauen die Augsburger ihr globales Netzwerk weiter aus, um das wachsende Interesse global ausgerichteter Investoren an Investments auf den europäischen Immobilienmärkten noch besser bedienen zu können.

Kenzo Capital Corporation wurde 2008 von Dr. Leonard Meyer zu Brickwedde gegründet. Als etablierte lokale Plattform verfügt das Unternehmen über langjährige Erfahrung in der Betreuung europäischer Investoren, die in japanische Wohnimmobilien investieren, u.a. über einen eigenen Fonds, der 2017 in Zusammenarbeit mit Patrizia aufgelegt wurde. Dr. Meyer zu Brickwedde selbst weist auch umfangreiche Erfahrung in den japanischen Investmentmärkten auf; so leitete er zuvor die Niederlassung in Tokio der heutigen UniCredit.



Patrizia hat in den letzten Jahren in Summe rund 3 Milliarden Euro Eigenkapital von asiatischen Investoren eingeworben. Die Übernahme von Kenzo soll diese Entwicklung weiter verstärken und die globalen Aktivitäten weiter forcieren. Mit der aktuellen Übernahme etabliert Patrizia ihr Engagement in Japan und bietet so japanischen institutionellen Investoren erstmals die Möglichkeit, ihre Portfolios über alle Assetklassen, Risikoprofile und europäischen Länder hinweg über eine einheimische japanische Plattform als Teil einer etablierten europaweiten Organisation zu diversifizieren.



„Die Übernahme verstärkt unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Kenzo und bietet uns die Chance, unser globales Netzwerk weiter auszubauen. Im Mittelpunkt aller Aktivitäten von Patrizia steht weiterhin, dass wir unseren Kunden ein breit gefächertes Angebot an erstklassigen und risikoadjustierten Investmentmöglichkeiten anbieten. Die Übernahme von Kenzo ist in doppelter Hinsicht von Vorteil, für europäische wie japanische Investoren. Insbesondere schaffen wir mit dem Kauf eine weitere Plattform, über die asiatisches Kapital in Europa investiert werden kann, wo wir seit fast vier Jahrzehnten aktiv ist", so Wolfgang Egger, Vorstandsvorsitzender der Patrizia Immobilien AG.