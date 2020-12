Patrizia investiert im Werksviertel

Die Patrizia AG hat im Auftrag ihrer institutionellen Kunden ein erstklassiges Büroareal in der Gisela-Stein-Straße in München angekauft, auf dem das hochmoderne Bürogebäude mit 15.700 m² Fläche entsteht. Das Baufeld MK7 gehörte Officefirst, ein zwischenzeitlicher Weiterverkauf ist nicht bekannt.

.