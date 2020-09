Patrizia investiert im Barcelonaer Stadtteil 22@ über 70 Mio.

Die Patrizia AG hat im Barcelonaer Stadtteil 22@ eine Büroprojektentwicklung von Cain International und der Freo Group im Rahmen eines Forward Sales erworben. Der Kaufpreis für das 15.000 m² große „Diagrame“ liegt bei mindestens 72 Mio. Euro (Earnout structure).

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Patrizia Immobilien DWS Investments GmbH Commerz Real AG FREO Investment Management Sarl CBRE Barcelona