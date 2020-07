Patrizia investiert 41 Mio. Euro in englischen Industriepark

Patrizia hat im Namen eines neuen Mandats den Industriepark Quarry Wood Industrial Estate in Aylesford, Kent, von einem großen institutionellen Investor für 41 Mio. Euro erworben. Das Mandat wird zusammen mit dem operativen Partner Caisson Investment Management betreut. Die Akquisition ist der Auftakt für weitere Ankäufe von Industrieparks in ganz Großbritannien.

