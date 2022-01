Nach dem Ankauf eines Wohnturms in der finnischen Hauptstadt Helsinki investiert Patrizia erneut in Skandinavien. Im Auftrag seiner institutionellen Kunden erwirbt das Unternehmen ein 40.500 m² umfassendes Portfolio aus Studentenapartments in Dänemark mit einem Volumen von 314 Mio. Euro.

Fotos: Patrizia AG



[…]