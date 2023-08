Patrizia gelingt Verlängerung im Balcke-Dürr Haus

Die Seven Principles Solutions & Consulting GmbH bleibt Mieter am Ernst-Dietrich-Platz 2 in Ratingen Ost. Das auf IT-Lösungen spezialisierte Unternehmen hat seinen bestehenden Mietvertrag im Balcke-Dürr Haus vorzeitig verlängert und setzt auf rund 910 m² Bürofläche ein neues Arbeitsplatz-Konzept um.

.

Insgesamt verfügt das Gebäude, das sich in der Büromarktzone Ratingen Ost befindet, über eine Gesamtmietfläche von ca. 11.000 m², verteilt auf fünf Etagen. Eigentümer der Liegenschaft ist die Patrizia Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH. Savills war während der gesamten Mietvertragsverlängerung exklusiv für den Mieter beratend tätig. Zudem war die ‚Brickbyte GmbH – Part of the Savills Group‘ als Workplace-Berater bei der Planung und Erarbeitung von Konzept und Design der Fläche aktiv.