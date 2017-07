Patrizia erwirbt Wohnungsbauprojekt in Kopenhagen

Die Patrizia Immobilien AG hat ein Wohnungsneubau-projekt in Kopenhagen mit 18.660 m² erworben. Die Wohnungen sollen bis Mitte 2019 fertiggestellt werden und befinden sich im beliebten Stadtteil Südhafen. Das Neubauprojekt umfasst 16 Gebäude mit insgesamt 120 Wohnungen, außerdem 56 Reihenhäuser sowie mehrere Gemeinschafts- und Grünflächen. Rund 17.500 m² der vermietbaren Fläche ist Wohnfläche. Verkäufer ist die MT Højgaard A/S, eines der führenden Bau- und Tiefbau-Unternehmen in den nordischen Ländern.

„Wir sehen ein hohes Investoreninteresse für den dänischen Wohnimmobiliensektor und haben bereits Investitionen in zehn Portfolios mit Wohnimmobilien erfolgreich abgeschlossen. Dänemark ist und bleibt ein attraktiver Investmentmarkt. Grund ist das anhaltende Bevölkerungswachstum, insbesondere in Kopenhagen, hier soll die Bevölkerung bis zum Jahr 2030 um weitere circa 18 Prozent steigen. Zudem wird durch die fortschreitende Urbanisierung auch künftig die Wohnungsnachfrage das Angebot deutlich übersteigen“, erläutert Rikke Lykke, Managing Director, Patrizia Nordic Region.



Die Projektentwicklung wurde als Teil der Buy-and-hold-Strategie von Patrizia erworben. Es unterscheidet sich von den bisherigen Investments der Patrizia in Dänemark, da es sich hierbei um das erste Projekt handelt, in dem das Unternehmen als Entwickler in Dänemark fungiert. Das Südhafen-Viertel hat in den letzten Jahren von der allgemeinen Stadtentwicklung und dem Ausbau der lokalen Infrastruktur profitiert und hat sich aufgrund seiner Hafenlage und der Nähe zum Stadtzentrum zu einem der gefragtesten Wohngebiete in Kopenhagen entwickelt. Besonders beliebt ist es bei jungen Familien, was zu einer prognostizierten Verdreifachung der lokalen Bevölkerung von aktuell 5.000 Personen auf über 15.000 Einwohner im Jahr 2025 führen wird.



Bei der Projektentwicklung handelt es sich bereits um den vierten Ankauf der Patrizia in Kopenhagens Südhafen, zuletzt wurde im März ebenfalls eine Projektentwicklung in Südhafen mit 140 Wohnungen erworben. Zudem verkündete Patrizia im April den Erwerb von sechs Immobilien in Dänemark, wovon sich fünf (einschließlich einer neuen Projektentwicklung) in Kopenhagen und eine in Aarhus befinden. Die Neubauentwicklung ist in sechs Phasen unterteilt. Im August 2017 wird die erste Bauphase beginnen, die Fertigstellung der letzten Immobilie ist für September 2019 geplant.