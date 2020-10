Patrizia erwirbt vier Logistik-Projektentwicklungen für 50 Mio. Euro in Madrid

Patrizia hat im Rahmen eines Forward-Purchase-Agreements im Großraum Madrid für 50 Mio. Euro vier im Bau befindliche Logistikhallen erworben. Sie entstehen in einem Logistikpark in Valdemoro. Der Bau der 65.800 m² großen Anlage wird voraussichtlich bis 2022 abgeschlossen sein.

Der Logistikpark profitiert von einer ausgezeichneten Lage und der Verkehrsanbindung durch die Autobahn A-IV. Die neuen Logistikhallen werden modular und in einem hochmodernen Design errichtet, das künftigen Mietern größtmögliche Flexibilität bietet.



"Der Wachstumstrend im Bereich E-Commerce und insbesondere die Lieferung auf der letzten Meile haben sich erst durch die Corona-Pandemie beschleunigt. Angesichts der gestiegenen Nachfrage nach erstklassigen Logistikflächen hätten der Zeitpunkt für diese Akquisition und die Qualität der Anlagen nicht besser sein können“, kommentiert Eduardo de Roda, Country Manager Iberia bei Patrizia.



Diese jüngste Transaktion stärkt die Präsenz von des Unternehmens in der spanischen Logistikbranche und insbesondere in der Region Madrid. Hier verfügt das Unternehmen bereits über 515.000 m² Logistikfläche, 652.000 m² sind es in ganz Spanien. Insgesamt macht Logistik rund 40% des von Patrizia auf der Iberischen Halbinsel verwalteten Vermögens aus. Die Assets under Management über alle Assetklassen in Spanien und Portugal belaufen sich mit dieser Akquisition auf über 1,35 Mrd. Euro.